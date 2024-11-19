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РФ визнає паспорти так званих "ЛНР і "ДНР" недійсними, - ЦНС

Вівторок 19 листопада 2024 06:25
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РФ визнає паспорти так званих "ЛНР і "ДНР" недійсними, - ЦНС Фото: тепер українців на Донбасі змушують отримувати паспорти РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

З наступного місяця "паспорти" так званих "ДНР" та "ЛНР" будуть не дійсними. Росія хоче зробити максимальну паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"З 1 грудня 2024 року паспорти псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", які окупанти змушували отримувати мешканців тимчасово окупованого Донбасу ще з 2014 року, стануть недійсними", - йдеться у повідомленні.

Причиною цього є примусова зміна громадянства і відповідно, зміна паспортів. Кремль поставив своїм підлеглим задачу виконати стовідсоткову паспортизацію українців. Тобто, щоб вони отримали паспорт РФ.

Саме тому у так званих "республіках" місцеві колаборанти активізувати процес заміни паспортів на російські. Вони аргументують це тим, що з 1 січня 2025 року мешканців окупованих територій України, які не матимуть паспорт РФ, втратять будь-які права та можливості.

"Дійшло до залякування найбільш соціально незахищених верств населення, яке опинилося в російській окупації", - додав інформаційний ресурс.

Нагадаємо, що кампанія вакцинації проти грипу та інших інфекційних захворювань стала черговою пасткою для українців, які залишилися в окупації і не обміняли свій паспорт на російський.

Так, якщо в людини виникло ускладнення після щеплення, то на допомогу розраховувати не можна. Річ у тім, що одноразові допомоги та компенсації особам із поставакцинальними ускладненнями передбачені окупантами тільки для громадян Росії.

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