У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області було чути щонайменше два вибухи сьогодні пізно ввечері, 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Токмак – недобра ніч для окупантів. Відомо про два вибухи, які чули місто та передмістя", - йдеться у повідомленні мера Мелітополя.

На даний момент офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Ситуація у Токмаку Запорізької області

Нещодавно російські війська почали заселятися до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть цивільні люди. За даними ЗСУ, таким чином окупанти й надалі мають намір дотримуватися своєї вже знайомої тактики "живого щита", і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти у Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".

Водночас, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступ у західній частині Запорізької області.