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Во временно оккупированном Токмаке прозвучали взрывы

Четверг 16 ноября 2023 23:50
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Во временно оккупированном Токмаке прозвучали взрывы Фото: во временно оккупированном Токмаке прозвучали взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области было слышно не менее двух взрывов сегодня поздно вечером, 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Токмак – недобрая ночь для оккупантов. Известно о двух взрывах, которые слышали город и пригород", - говорится в сообщении мэра Мелитополя.

На данный момент официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Недавно российские войска начали заселяться в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По данным ВСУ, таким образом, оккупанты и дальше намерены придерживаться своей уже знакомой тактики "живого щита", и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

В то же время по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступление в западной части Запорожской области.

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