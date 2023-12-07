UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух

Ілюстративне фото: у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух (wikimedia.org)
Автор: Владислав Прийменко

У тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух увечері 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільного .

Місцеві жителі Скадовська повідомили про вибухи. Інформація доповнюється.

Ситуація в окупованому Скадовську

Скадовськ – тимчасово окуповане місто у Херсонській області на Лівому березі Дніпра. Росіяни захопили його на початку повномасштабного вторгнення до України.

Останніми місяцями окупанти часто скаржаться на "удари".

Так ми писали, що партизани знищили російську ППО у Скадовському районі. Під удар потрапили й окупанти.

Також ми писали, що удар у Скадовську припав по високопоставлених офіцерах.

Днем раніше "приліт" у місті був по базі росіян.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВибух