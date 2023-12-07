У тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух увечері 6 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільного .
Місцеві жителі Скадовська повідомили про вибухи. Інформація доповнюється.
Скадовськ – тимчасово окуповане місто у Херсонській області на Лівому березі Дніпра. Росіяни захопили його на початку повномасштабного вторгнення до України.
Останніми місяцями окупанти часто скаржаться на "удари".
Так ми писали, що партизани знищили російську ППО у Скадовському районі. Під удар потрапили й окупанти.
Також ми писали, що удар у Скадовську припав по високопоставлених офіцерах.
Днем раніше "приліт" у місті був по базі росіян.
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