У Скадовську "приліт" припав по високопоставлених офіцерах СК РФ. ЗМІ розкрили втрати
Вчорашній удар у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області припав по розташуванню військового слідчого управління Слідчого комітету РФ. Внаслідок цього загинули високопоставлені офіцери-інтервенти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Як підтверджують російські ЗМІ, 9 листопада у Скадовську був "приліт" по двоповерховій будівлі на вулиці Портовій, 59. Саме там було місце дислокації російських військових слідчих.
В результаті атаки будівля, в якій перебували високопоставлені офіцери СК РФ, була повністю знищена.
Внаслідок цього удару, за даними журналістів, загинули 10 окупантів, і ще 11 отримали поранення.
Наслідки удару по базі російських окупантів у Скадовську 9 листопада (фото: соцмережі)
Вибухи у Скадовську
Вранці у четвер, 9 листопада, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області лунали вибухи. Спочатку повідомлялося, що їхнім епіцентром стало місце розташування окупантів на базі "Лотос".
Пізніше стало відомо, що в результаті удару вбито 5 і поранено щонайменше 15 російських військових. Щоправда, "приліт" припав не на базу "Лотос", а на інше місце скупчення ворога.
Пізніше з'явилася інформація, що під час удару за місцем дислокації окупантів у Скадовську було ліквідовано високопоставлених офіцерів окупаційної армії.
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