Партизани знищили російську ППО в районі Скадовська

Партизани знищили розрахунок протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області. Також ліквідовано двох росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

Так, агенти повідомляють, що сьогодні вранці вдалося знищити позицію ППО ЗС РФ, яка знаходилася в Скадовському районі Херсонської області вздовж Червонознам'янського каналу.

Зокрема, відомо про знищення як мінімум одного ЗРК та 2 окупантів.

Удари по росіянам у Херсонській області

Українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у захопленому селі Ювілейне на Херсонщині під час ворожої наради. Там також було ліквідовано високопосадовців армії РФ.