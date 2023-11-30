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Партизани знищили російську ППО в районі Скадовська

Херсон, Четвер 30 листопада 2023 15:02
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Партизани знищили російську ППО в районі Скадовська Фото: партизани знищили російську ППО в районі Скадовська (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани знищили розрахунок протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області. Також ліквідовано двох росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

Так, агенти повідомляють, що сьогодні вранці вдалося знищити позицію ППО ЗС РФ, яка знаходилася в Скадовському районі Херсонської області вздовж Червонознам'янського каналу.

Зокрема, відомо про знищення як мінімум одного ЗРК та 2 окупантів.

Удари по росіянам у Херсонській області

Українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у захопленому селі Ювілейне на Херсонщині під час ворожої наради. Там також було ліквідовано високопосадовців армії РФ.

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