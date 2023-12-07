Во временно оккупированном Скадовске прозвучал взрыв вечером 6 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильного.
Местные жители Скадовска сообщили о взрывах. Информация дополняется.
Скадовск - временно оккупированный город в Херсонской области на Левом берегу Днепра. Россияне захватили его в начале полномасштабного вторжения в Украину.
В последние месяцы оккупанты часто жалуются на "удары".
Так мы писали, что партизаны уничтожили российское ПВО в Скадовском районе. Под удар попали и оккупанты.
Также мы писали, что удар в Скадовске пришелся по высокопоставленным офицерам.
Днем ранее, "прилет" в городе был по базе россиян.
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