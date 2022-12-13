У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи
Фото: В окупованому Скадовську пролунали вибухи (wikipedia.org)
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області ввечері 13 грудня пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, чули звуки близько 23:05 години. Журналістів про вибухи у Скадовську поінформували місцеві жителі.
Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки немає.
Нагадаємо, 11 грудня в Скадовську було чутно автоматні черги.
До слова, нещодавно на тимчасово окупованій території Херсонської області підірвали машину колаборанта. Сталося це у Скадовську.
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