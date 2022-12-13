У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області ввечері 13 грудня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, чули звуки близько 23:05 години. Журналістів про вибухи у Скадовську поінформували місцеві жителі. Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки немає.