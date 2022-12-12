На окупованій частині Херсонської області підірвали гауляйтера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Відомо, що вибух стався у Скадовську. Автомобіль "заступника голови" окупованої частини регіону Віктора Булюка сильно пошкоджений, а сам його госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості. Повідомляється, що автомобіль нібито підірвався на міні спрямованої дії. За деякий час Булюка доправили до лікарні Сімферополя.

Водій автівки загинув. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової. Після події кілька кварталів навколо будинку та центру міста були оточені, патрулі масово проводять обшуки та перевірки документів. Місто було закрито на в'їзд та на виїзд. На під'їздах до міста заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі та приватні автомобілі.