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На окупованій частині Херсонської області підірвали гауляйтера

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Херсон, Понеділок 12 грудня 2022 18:42
На окупованій частині Херсонської області підірвали гауляйтера Фото: на Херсонщині підірвали машину колаборанта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На тимчасово окупованій території Херсонської області підірвали машину колаборанта, який вважався самопроголошеним "заступником голови" регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Відомо, що вибух стався у Скадовську. Автомобіль "заступника голови" окупованої частини регіону Віктора Булюка сильно пошкоджений, а сам його госпіталізовано з пораненнями середньої тяжкості. Повідомляється, що автомобіль нібито підірвався на міні спрямованої дії. За деякий час Булюка доправили до лікарні Сімферополя.

Водій автівки загинув. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової. Після події кілька кварталів навколо будинку та центру міста були оточені, патрулі масово проводять обшуки та перевірки документів. Місто було закрито на в'їзд та на виїзд. На під'їздах до міста заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі та приватні автомобілі.

Раніше ми писали, що вранці 6 грудня у Мелітополі біля під'їзду колаборанта Миколи Волика пролунав потужний вибух.

Також повідомлялося, що українські прикордонники затримали двох колаборантів у Київській області. Вони хотіли приїхати до столиці.

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Херсонська область колаборант Вибух
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