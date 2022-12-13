Во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области вечером 13 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, местные жители слышали звуки около 23:05 часов. В сети пишут, что взрывы в Скадовске прогремели вблизи позиций российских оккупантов, есть попадание. Официальных комментариев по ситуации в городе пока нет.