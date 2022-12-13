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Во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы

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Вторник 13 декабря 2022 23:16
Во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы Фото: В оккупированном Скадовске раздались взрывы (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области вечером 13 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, местные жители слышали звуки около 23:05 часов.

В сети пишут, что взрывы в Скадовске прогремели вблизи позиций российских оккупантов, есть попадание.

Официальных комментариев по ситуации в городе пока нет.

Напомним, 11 декабря в Скадовске были слышны автоматные очереди.

Кстати, недавно на временно оккупированной территории Херсонской области взорвали машину коллаборанта. Случилось это в Скадовске.

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