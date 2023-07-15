На північній частині тимчасово окупованого Севастополя лунають вибухи. Цивільні жаліються на серію залпів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "ЧП / Севастополь".
"Що бабахає? Вже сім чи вісім залпів", - пишуть очевидці.
Варто відзначити, що окупаційна "влада" та військове керівництво України наразі жодним чином не коментували цю інформацію.
Фото: в тимчасово окупованому Севастополі жаліються на вибухи (deepstatemap)
Останнім часом на території тимчасово окупованого Криму та інших областях України, які також поки що перебувають під "контролем" ворога, почастішали вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами по скупченнях російських військових, їхньої техніки, складах боєприпасів чи логістики.
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