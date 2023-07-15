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В тимчасово окупованому Севастополі жаліються на вибухи

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На північній частині тимчасово окупованого Севастополя лунають вибухи. Цивільні жаліються на серію залпів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "ЧП / Севастополь".

"Що бабахає? Вже сім чи вісім залпів", - пишуть очевидці.

Варто відзначити, що окупаційна "влада" та військове керівництво України наразі жодним чином не коментували цю інформацію.

Фото: в тимчасово окупованому Севастополі жаліються на вибухи (deepstatemap)

Вибухи в Криму

Останнім часом на території тимчасово окупованого Криму та інших областях України, які також поки що перебувають під "контролем" ворога, почастішали вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами по скупченнях російських військових, їхньої техніки, складах боєприпасів чи логістики.

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