"Що бабахає? Вже сім чи вісім залпів", - пишуть очевидці.

Варто відзначити, що окупаційна "влада" та військове керівництво України наразі жодним чином не коментували цю інформацію.

Фото: в тимчасово окупованому Севастополі жаліються на вибухи (deepstatemap)

Вибухи в Криму

Останнім часом на території тимчасово окупованого Криму та інших областях України, які також поки що перебувають під "контролем" ворога, почастішали вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами по скупченнях російських військових, їхньої техніки, складах боєприпасів чи логістики.