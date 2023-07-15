На северной части временно оккупированного Севастополя раздаются взрывы. Гражданские жалуются на серию залпов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "ЧП/Севастополь".
"Что бабахает? Уже семь или восемь залпов", - пишут очевидцы.
Стоит отметить, что оккупационная "власть" и военное руководство Украины пока никак не комментировали эту информацию.
Фото: во временно оккупированном Севастополе жалуются на взрывы (deepstatemap)
В последнее время на территории временно оккупированного Крыма и других областях Украины, которые также пока находятся под "контролем" врага, участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их техники, складам боеприпасов или логистики.
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