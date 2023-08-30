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У тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи: заявляють про атаку дронів

Фото: у тимчасово окупованому Севастополі чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram призначеного окупантами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Повідомляється, що у районі Севастопольської бухти, за попередньою інформацією, сили ППО нібито відобивають атаки невідомих безпілотників з моря.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Так, 23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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вибухиСевастопільКрым