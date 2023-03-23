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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

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Четвер 23 березня 2023 07:01
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух Фото: вибух у Мелітополі пролунав вранці 23 березня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні вранці, 23 березня, пролунав гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

За словами Івана Федорова, подробиці події, а також наслідки вибуху встановлюються.

Нагадаємо, що через ліквідацію колаборантау Мелітополі посилили репресії щодо цивільного населення.

Окрім цього, у місті російські загарбники під виглядом "планових оглядів житлового фонду" готуються віджимати цивільні квартири.

Також ми писали, що окупанти масово переміщують своїх солдатів і військову техніку у тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області. У місті помітили чергову ворожу колону.

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