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Во временно оккупированном Мелитополе прозвучал громкий взрыв

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Четверг 23 марта 2023 07:01
Во временно оккупированном Мелитополе прозвучал громкий взрыв Фото: взрыв в Мелитополе прозвучал утром 23 марта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня утром, 23 марта, прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Ивана Федорова, подробности произошедшего, а также последствия взрыва устанавливаются.

Напомним, что из-за ликвидации коллаборанта в Мелитополе усилили репрессии в отношении гражданского населения.

Кроме этого, в городе российские захватчики под видом "плановых осмотров жилищного фонда" готовятся отжимать гражданские квартиры.

Также мы писали, что оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области. В городе заметили очередную вражескую колонну.

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