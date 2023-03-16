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В Мелітополі посилили репресії проти цивільних після ліквідації колаборанта, - ЦНС

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Четвер 16 березня 2023 13:43
В Мелітополі посилили репресії проти цивільних після ліквідації колаборанта, - ЦНС Фото: в Мелітополі посилили репресії проти цивільних після ліквідації колаборанта (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили репресії проти цивільного населення в тимчасово окупованому Мелітополі. Усе через нещодавню ліквідацію колаборанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

"Окупанти посилили перевірки на блокпостах в Мелітополі та провели низку обшуків після того, як було підірвано одного з колаборантів", - пише пресслужба.

14 березня в місті було підірвано автомобіль зрадника Івана Ткача, який володів однією з найбільших у місті транспортних компаній та мав зв’язки з російськими окупантами. Після окупації півдня області колаборанта назначили на посаду директора МУП "Міський транспорт".

"Наразі окупанти використовують підрив зрадника як привід для чергових репресій місцевого населення, адже не знайшовши виконавців, місцевим поліціянтам немає нічого звітувати в Москву", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі було ліквідовано колаборанта Івана Ткача. Під час вибуху автомобіля зрадник отримав поранення, однак пізніше він помер у лікарні.

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