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У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, було чути постріли

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Субота 15 липня 2023 23:29
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, було чути постріли Фото: вибухи у Маріуполі пролунали увечері 15 липня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунало два вибухи сьогодні ввечері, 15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Також в одному з районів міста було чути постріли зі стрілецької зброї. Про їх причини та наслідки не повідомляється.

Вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь Донецької області у перші місяці війни. Захисники міста чинили опір ворогові, перебуваючи тривалий час в оточенні.

Останнім часом у місті та біля нього почастішали вибухи, постійно відбуваються "прильоти" центрами дислокації окупантів, а також місцями зберігання російської військової техніки, яка базується в захопленому місті.

Так, вранці 13 липня стало відомо, що в Маріуполі було завдано удару по казармах кадировців. Щоб спробувати мінімізувати наслідки удару, тіла вбитих вивозились уночі.

Також увечері 12 липня в окупованому Маріуполі місцеві жителі почули вибухи. За словами очевидців, після серії вибухів над узбережжям у Маріупольському районі почали фіксувати активну роботу ворожої авіації та систем протиповітряної оборони.

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