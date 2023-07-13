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Поранених вивозили таємно: у Маріуполі завдано удару по казармах кадировців

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Четвер 13 липня 2023 07:57
Поранених вивозили таємно: у Маріуполі завдано удару по казармах кадировців Фото: у Маріуполі завдано удару по казармах кадировців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було завдано удару по казармах кадировців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Наші повідомляють про потрапляння до казарми кадировців, розташовану на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією, поранених вивозили потай у бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні радника мера Маріуполя.

За його словами, судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, поразку активно маскують нібито під роботу ППО.

Вибухи у Маріуполі 12 липня

Вчора ввечері в окупованому Маріуполі місцеві жителі почули вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що звуки вибухів було чутно із західного напрямку на схід (із Запоріжжя у бік Лівобережжя Маріуполя).

За словами очевидців, після серії вибухів над узбережжям у Маріупольському районі почали фіксувати активну роботу ворожої авіації та систем протиповітряної оборони.

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