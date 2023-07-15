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Во временно оккупированном Мариуполе прозвучали взрывы, слышны выстрелы

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Суббота 15 июля 2023 23:29
Во временно оккупированном Мариуполе прозвучали взрывы, слышны выстрелы Фото: взрывы в Мариуполе прозвучали вечером 15 июля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прозвучали два взрыва сегодня вечером, 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Также в одном из районов города были слышны выстрелы из стрелкового оружия. Об их причинах и последствиях не сообщается.

Взрывы во временно оккупированном Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь Донецкой области в первые месяцы войны. Защитники города оказывали сопротивление врагу, находясь длительное время в окружении.

В последнее время в городе и возле него участились взрывы, постоянно происходят "прилеты" по центрам дислокации оккупантов, а также местам хранения российской военной техники, которая базируется в захваченном городе.

Так, утром 13 июля стало известно, что в Мариуполе был нанесен удар по казармам кадыровцев. Чтобы попытаться минимизировать последствия удара, тела убитых вывозились ночью.

Также вечером 12 июля в оккупированном Мариуполе местные жители услышали взрывы. По словам очевидцев, после серии взрывов над побережьем в Мариупольском районе начали фиксировать активную работу вражеской авиации и систем противовоздушной обороны.

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