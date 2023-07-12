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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО

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Маріуполь, Середа 12 липня 2023 22:18
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: росіяни заявляють про роботу ППО Фото: в окупованому Маріуполі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні, 12 липня, увечері місцеві жителі почули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"У Маріуполі вибухи. Окупанти завели платівку про ППО, місцеві повідомляють про гучний звук із західного напрямку на схід (з Запоріжжя у бік Лівобережжя Маріуполя)", - написав Андрющенко.

Він додав, що над узбережжям у Маріупольському районі фіксують активну роботу ворожої авіації та систем протиповітряної оборони.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України регулярно лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з ударами ЗСУ по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складів боєприпасів.

Наприклад, у тимчасово окупованому Бердянську 11 липня вибухи чули тричі на день. Там фіксували "прильоти", внаслідок яких міг бути ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков.

Також вибух тиждень тому пролунав і у Мелітополі. Його чули в районі бази окупантів.

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Маріуполь вибухи ПВО Війна Росії проти України
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