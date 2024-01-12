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У тимчасово окупованому Маріуполі чути вибухи

Маріуполь, П'ятниця 12 січня 2024 07:47
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У тимчасово окупованому Маріуполі чути вибухи Фото: У тимчасово окупованому Маріуполі чути вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області чують вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, звуки вибухів чути у всіх районах міста.

"Маріуполь. Гучно. Усі райони міста. Деталі з'ясовуємо", - написав на своєму каналі Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь у лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. З того часу місто стало важливим перевалочним пунктом для російських військ, через який вони переправляють зброю, техніку та солдатів на передову.

До речі, окупанти вперше перекинули техніку та військових через Маріуполь із цікавою особливістю.

Також, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни у лікарнях Маріуполя почали вербувати людей на війну.

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