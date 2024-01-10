Окупанти продовжують перекидати техніку та військових через Маріуполь: цікава особливість

Окупанти перекидають техніку та військових через Маріуполь на лінію фронту. Вперше було зафіксовано переміщення підрозділу окупантів по місту з використанням цивільних вантажівок саме в складі колони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Раніш ми теж фіксували окреме використання цивільного транспорту - фур для військових цілей. Однак, саме використання в організованої колоні зафіксовано вперше", - зазначив він.

За даними Андрющенка, колона прослідувала через центр міста в напрям Бердянська.

"Саме супровід від Східного кордону до Західного виїзду з с. Мангуш надає впевненість стверджувати саме використання в колоні цивільного транспорту", - додав радник мера.

Крім того, при перевезені встановлено місця для розміщення особового складу та інженерно-фортіфікаційні споруди, що перевозились у відкритий спосіб.

"Що саме перевозилось цивільними на вигляд вантажівками встановити не вдалось", - додав представник мерії Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь російські війська окупували у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Після цього місто перетворилось в так званий "перевалочний пункт", через який загарбники перекидають зброю, техніку та живу силу на лінію фронту.

Раніше партизани фіксували явні проблеми з паливом у окупантів. Зокрема, на Авдіївку та Запорізький напрямок його їм доводиться перекидати з віддалених регіонів РФ. Крім того, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.