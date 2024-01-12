Во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, звуки взрывов слышны во всех районах города.

"Мариуполь. Громко. Все районы города. Детали выясняем", - написал на своем канале Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь в феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор город стал важным перевалочным пунктом для российских войск, через который они переправляют оружие, технику и солдат на передовую.

К слову, оккупанты впервые перебросили технику и военных через Мариуполь с интересной особенностью.

Также, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне в больницах Мариуполя начали вербовать людей на войну