У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух

Удари ЗСУ по військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях

За останні кілька днів Сили оборони завдали низку масштабних атак по військових об'єктах та оборонних заводах на тимчасово окупованих територіях.

Так, сьогодні вночі, 3 липня, ударні безпілотники СБУ знищили російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька Донецької області. На складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Також в окупованому Криму дрони ГУР пошкодили винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.

Окрім того, в ніч на 1 липня на Росію було вчинено масовану атаку безпілотників. Вибухи лунали у Саратові та Енгельсі, а також у тимчасово окупованому Луганську.

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