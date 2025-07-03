Во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв

Удары ВСУ по военным объектам на временно оккупированных территориях

За последние несколько дней Силы обороны нанесли ряд масштабных атак по военным объектам и оборонным заводам на временно оккупированных территориях.

Так, сегодня ночью, 3 июля, ударные беспилотники СБУ уничтожили российские склады боеприпасов у временно оккупированного Харцызска Донецкой области. На складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Также в оккупированном Крыму дроны ГУР повредили истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.

Кроме того, в ночь на 1 июля на Россию была совершена массированная атака беспилотников. Взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе, а также во временно оккупированном Луганске.

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