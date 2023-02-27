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Вночі в Закарпатській області стався землетрус

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Закарпаття, Понеділок 27 лютого 2023 09:45
Вночі в Закарпатській області стався землетрус Фото: вночі в Закарпатській області стався землетрус (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі в понеділок, 27 лютого, в Закарпатській області зафіксовано землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"О 3:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км", - йдеться в повідомленні.

Вночі в Закарпатській області стався землетрус

За даними спеціалістів Центру, за розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - додають в повідомленні.

Відомо, що останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району м. Іршава, 3 січня з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався неподалік від селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.

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