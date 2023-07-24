У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи

Повідомляється, що звуки вибухів чули мешканці Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи, які супроводжувалися кулеметною, або автоматною чергою. Про причини вибухів не повідомляється.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, 22 липня, у Червоногвардійському районі Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада відразу заявила про "нальот безпілотників".

Пізніше повідомлялося про "приліт" до нафтобази та російський склад, розташований на аеродромі у селищі Жовтневе. У ЗСУ підтвердили удар по Криму.

Через деякий час у мережі опублікували супутникові знімки наслідків удару по аеродрому в селищі Жовтневе в окупованому Криму.