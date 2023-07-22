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В Криму лунають вибухи, рух через Керченський міст перекрито

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Субота 22 липня 2023 11:13
В Криму лунають вибухи, рух через Керченський міст перекрито Фото: Сергій Аксьонов, так званий "голова" окупованого Криму (facebook.com/aksenov.rk)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти перекрили рух через Кримський міст. Тим часом в Красногвардійському районі лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ЧП/Крим".

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - відзначили в інформаційному центрі з автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту.

Перед цим в Сімферополі сталась пожежа, однак, як стверджують росіян, горів двоповерховий будинок.

Водночас наразі відомо про вибухи в Красногвардійського районі. Очевидці кажуть, що вибухи лунали протягом десяти хвилин.

За словами так званого "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова, нібито відбулась спроба нальоту безпілотників. Інших подробиць він поки що не розкрив.

"Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби. Прошу дотримуватися спокою і довіряти тільки офіційним джерелам інформації", - додав Аксьонов.

Тим часом окупанти закликають цивільних не викладати фото прильотів БпЛА.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму останнім часом часто лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських військових по скупченню ворожих військ, техніки чи стратегічних об'єктах.

Наприклад, нещодавно у тимчасово окупованому селищі Роздольне вночі лунали вибухи. В мережі стверджували про нібито удар БпЛА, а росіяни у звичній для них манері - звинувачували Україну.

Також варто нагадати й про вибухи на Кримському мості 17 липня, внаслідок чого він був пошкоджений. Як стверджують джерела агентства, СБУ разом з Військово-морськими силами провели атаку на міст. Удар здійснили за допомогою надводних дронів.

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