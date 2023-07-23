З'явилися супутникові знімки аеродрому у Криму після удару ЗСУ

Українські захисники у суботу, 22 липня, вдарили по аеродрому в селищі Октябрське в окупованому Криму. З'явилися супутникові знімки вдалої роботи ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.

Аналітики зазначають, що аеродром "Октябрське" довго був закинутим та не використовувався за призначенням. Проте росіяни стягнули туди боєкомплект, за що і поплатилися.

Фото: супутникові знімки аеродрому у Криму після удару ЗСУ (t.me/DeepStateUA)

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у Красногвардійському районі Криму пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада відразу заявила про "наліт безпілотників".

Пізніше повідомлялося про "приліт" у нафтобазу та російський склад, який був розташований на аеродромі у селищі Октябрське. У ЗСУ підтвердили удар по Криму.

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