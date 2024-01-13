UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух в районі комендатури

Фото: в тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух в районі комендатури (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. В районі комендатури видніється дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

Як пише канал, очевидці стверджують про дим в районі комендатури й з боку парку Шмідта в районі Приморки. 

Вже через декілька хвилин в місті пролунав повторний вибух, а близько о 08:17 росіяни ввімкнули сигнал тривоги. 

Зокрема вибухи лунали й в районі порту, втім, можливо, це пов'язано з роботою протиповітряної оборони. 

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.

Фото: Бердянськ, Запорізька область (deepstatemap.com) 

"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ", - написала начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи. 

Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна в Україні