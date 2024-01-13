Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв в районе комендатуры

Как пишет канал, очевидцы утверждают о дыме в районе комендатуры и со стороны парка Шмидта в районе Приморки.

Уже через несколько минут в городе прогремел повторный взрыв, а около 08:17 россияне включили сигнал тревоги.

В частности взрывы раздавались и в районе порта, впрочем, возможно, это связано с работой противовоздушной обороны.

Стоит добавить, что военное руководство Украины пока никак не комментировало данную информацию. Российские террористы также пока молчат.

Фото: Бердянск, Запорожская область (deepstatemap.com)

"В Бердянске прогремел взрыв! Жители сообщают о громком звуке ориентировочно в центральной части города! Ожидаем хороших новостей от ВСУ", - написала начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Ситуация в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года.

После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В результате работы наших военных, или партизан, в Бердянске регулярно раздаются взрывы.

Например, в октябре в результате удара наших воинов по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске было уничтожено девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов.