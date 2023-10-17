Знищено 9 гелікоптерів та установку ППО. В ССО розповіли про операції в Бердянську та Луганську
В результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.
Повідомляється, що Сили спеціальних операцій отримали дані про використання росіянами аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.
Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
- спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
- пускова установка ППО
- склад боєприпасів
- пошкоджено злітні смуги аеродромів
Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00. Детонація у Луганську тривала до 11:00.
Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.
Нічні удари по аеродромах у Луганську та Бердянську
Раніше у СтратКом ЗСУ повідомили про завдання Силами оборони серії ударів по ворожих аеродромах у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську цієї ночі.
Тим часом у Повітряних силах заявили, що росіяни намагаються тримати гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах ближче до лінії фронту для своїх атак, тому ураження ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе.
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