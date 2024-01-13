ua en ru
Сб, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух в районі комендатури

Субота 13 січня 2024 08:30
UA EN RU
В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух в районі комендатури Фото: в тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух в районі комендатури (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. В районі комендатури видніється дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

Як пише канал, очевидці стверджують про дим в районі комендатури й з боку парку Шмідта в районі Приморки.

Вже через декілька хвилин в місті пролунав повторний вибух, а близько о 08:17 росіяни ввімкнули сигнал тривоги.

Зокрема вибухи лунали й в районі порту, втім, можливо, це пов'язано з роботою протиповітряної оборони.

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.

В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух в районі комендатури

Фото: Бердянськ, Запорізька область (deepstatemap.com)

"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ", - написала начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи.

Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область Війна в Україні
NEWS
"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо
"Кинджали", крилаті ракети і не тільки. Росія масовано атакувала Україну: що відомо
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту