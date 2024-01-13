В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух в районі комендатури

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. В районі комендатури видніється дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

Як пише канал, очевидці стверджують про дим в районі комендатури й з боку парку Шмідта в районі Приморки.

Вже через декілька хвилин в місті пролунав повторний вибух, а близько о 08:17 росіяни ввімкнули сигнал тривоги.

Зокрема вибухи лунали й в районі порту, втім, можливо, це пов'язано з роботою протиповітряної оборони.

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Російські терористи також наразі мовчать.

Фото: Бердянськ, Запорізька область (deepstatemap.com)

"В Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Очікуємо на гарні новини від ЗСУ", - написала начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб. Внаслідок роботи наших військових, або ж партизанів, в Бердянську регулярно лунають вибухи.

Наприклад, в жовтні внаслідок удару наших воїнів по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.