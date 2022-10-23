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У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі жителі масово позбуваються рублів

Фото: Жителі Херсона та Мелітополя почали позбавлятися рублів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Громадяни, які проживають на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей, почали масово позбавлятися рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, спершу окупанти на захоплених українських територіях штучно завищували курс своєї валюти.

"Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився. В Херсоні вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші", - зазначив Федоров.

Він додав, що у Мелітополі російський рубль так і не став основною валютою - на ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні.

За словами Федорова, навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає поширенню валюти загарбників. А зараз і поготів люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти примусово мобілізували три тисячі мешканців у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Нагадаємо, раніше Федоров закликав чоловіків призовного віку виїхати з міста через оголошення президентом Росії часткової мобілізації.

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