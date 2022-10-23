Во временно оккупированных Херсоне и Мелитополе жители массово избавляются от рублей

По его словам, сначала оккупанты на захваченных украинских территориях искусственно завышали курс своей валюты.

"Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсонщины, а за ней и Мелитопольщины, неизбежна. Так что курс резко изменился. В Херсоне уже дают 5 рублей за гривну, а на заправках вообще отказывались принимать российские деньги", - отметил Федоров.

Он добавил, что в Мелитополе российский рубль так и не стал основной валютой - на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну.

По словам Федорова, даже созданный оккупантами "рублевой патруль" не помогает распространению валюты захватчиков. А сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Ибо верят, что деоккупация близка.