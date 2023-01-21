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Тимчасовий захист у Бельгії: як українським біженцям отримати фінансову допомогу

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Бельгія, Субота 21 січня 2023 18:39
Тимчасовий захист у Бельгії: як українським біженцям отримати фінансову допомогу Фото: у Бельгії українські біженці мають подовжити дію Карти А (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Біженці з України, які приїхали до Бельгії після 24 лютого 2022 року, повинні оформити Карту А - дозвіл на проживання, який потрібно вже подовжувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на visitukraine.

Як повідомляє організація допомоги українським біженцям, Карта А в Бельгії - це дозвіл для проживання, який надається іноземцям з країн, що не є членами ЄС. Сюди ж належать й українці, які мають статус тимчасового захисту у цій країні, але тільки до 4 березня цьогоріч. Тож, українці мають подовжити дію цього документа.

"З 4 січня 2023 року українці, які мають статус тимчасового захисту в Бельгії, можуть звернутися до муніципалітету за місцем проживання і подовжити термін дії Карти А до 4 березня 2024 року", - наголошується на сайті.

Для подовження дозволу на проживання в Бельгії потрібно надати паспорт, вже наявну Карту А, термін дії якої спливає, та фото на білому тлі.

"Карту А можна отримати як у стандартні терміни - від 2 до 3 тижнів, так і терміново - наступного дня. Стандартна заявка коштує 25 євро, а термінова 150 євро. Нову картку видають муніципалітети за місцем проживання", - уточнюють фахівці.

Подати заявку на подовження Карти А можна онлайн на порталі або за тел.: 02 279 22 11.

Крім того, українці, котрі мають статус тимчасового захисту в Бельгії, можуть оформити одноразову та щомісячну виплату.

"Якщо людина живе сама, вона може отримувати 1100 євро, дорослі члени однієї родини можуть отримувати по 750 євро, на дітей виплачують по 100-200 євро, але загальна максимальна сума виплат на родину не може перевищувати 1560 євро", - пояснюють спеціалісти.

Для того, щоб отримувати грошову допомогу, потрібно обов’язково виконувати дві вимоги:

  • не залишати країну більше, ніж на 28 днів протягом року;
  • про кожну поїздку за межі Бельгії попереджати свого соціального інспектора.

Для оформлення заявки на фінансову допомогу потрібно звернутися до найближчого центру соціального забезпечення OCMW/CPAS з паспортом та чинною Карткою А.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, як українським біженцям, котрі виїхали до Чеської Республіки, стати на облік в органах влади для тимчасового захисту або подовжити цей статус.

Раніше ми писали, що Європейська комісія подовжила дію режиму тимчасового захисту для українських громадян у ЄС до березня 2024 року, а жителям України, які виїжджають до Румунії через війну, хочуть надати безкоштовний проїзд у громадському транспорті на перші п'ять днів після в'їзду до країни.

Нагадаємо, стало відомо, що українці, які мають житло в Польщі, дедалі частіше приймають у себе українських біженців. Вони надають житло за 40 злотих на день.

Також ми писали, що з 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення з безкоштовного житла.

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