Як українцям подовжити тимчасовий захист у Чехії: подробиці

Фото: українські біженці у Чехії можуть оформити тимчасовий захист у крайових центрах або МВС (GettyImage)

У Мінреінтеграції пояснили, як українським біженцям, котрі виїхали до Чеської Республіки, стати на облік в органах влади для тимчасового захисту або подовжити цей статус.