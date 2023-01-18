UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тимчасовий міністр. Клименко очолив МВС замість Монастирського

Фото: в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. Він тимчасово виконуватиме обов'язки міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ", - написав він.

Прем'єр додав, що після обговорення з Верховною радою буде подання на призначення нового керівника відомства.

"Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - наголосив Шмигаль.

Призначення в.о. міністра МВС

Згідно з процедурою, тимчасовим виконувачем обов'язків уряд призначає заступника міністра.

У загиблого Дениса Монастирського було п'ять заступників: Богдан Драп'ятий, Мері Акопян, Сергій Гончаров, Катерина Павличенко та Ігор Бондаренко.

Однак уряд ухвалив рішення призначив Ігоря Клименка заступником глави МВС і вже після цього поклав на нього обов'язки глави відомства.

Хто такий Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - голова Національної поліції України, генерал поліції третього рангу, доктор психологічних наук.

У 1994 році закінчив Харківський військовий університет, а в період з 1994 по 1997 рр. проходив військову службу в ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет і здобув кваліфікацію психолога.

Розпочав роботу в МВС у 1998 році з посади психолога в Центрі практичної психології Управління МВС у Харківській області. У 2019 році був призначений головою Національної поліції Києва.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Броварах сталася жахлива трагедія. У місті розбився гелікоптер, у якому знаходилося керівництво Міністерства внутрішніх справ. Серед загиблих - міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

За останніми даними, внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, включаючи дитину.

Раніше було опубліковано імена екіпажу та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі.

РБК-Україна зібрала всю інформацію про авіакатастрофу, яка вже відома.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України