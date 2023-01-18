Временный министр. Клименко возглавил МВД вместо Монастырского

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - написал он.

Премьер добавил, что после обсуждения с Верховной радой будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

"Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - подчеркнул Шмыгаль.

Назначение о.и. министра МВД

Согласно процедуре, временным исполняющим обязанности правительство назначает замминистра.

У погибшего Дениса Монастырского было пять заместителей: Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

Однако правительство приняло решение назначил Игоря Клименко замглавы МВД и уже после этого возложил на него обязанности главы ведомства.

Кто такой Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко - глава Национальной полиции Украины, генерал полиции третьего ранга, доктор психологических наук.

В 1994 году окончил Харьковский военный университет, а в период с 1994 по 1997 гг. проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию психолога.

Начал работу в МВД в 1998 году с должности психолога в Центре практической психологии Управления МВД в Харьковской области. В 2019 году был назначен главой Национальной полиции Киева.

Напомним, сегодня утром в Броварах произошла ужасная трагедия. В городе разбился вертолет, в котором находилось руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, включая ребенок.

Ранее были опубликованы имена экипажа и пассажиров, погибших в авиакатастрофе.

РБК-Украина собрало всю информацию об авиакатастрофе, которая уже известна.

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