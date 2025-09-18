У Польщі розширили доступ до лікарів: кого тепер можна відвідати без направлення

З 17 вересня 2025 року в Польщі почали діяти нові правила доступу до медичних послуг. Пацієнтам стане простіше потрапити до деяких спеціалістів, адже для цього більше не потрібно брати направлення від сімейного лікаря.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на ресурс " Я в Польщі ".

Додамо, що українці, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі та мають PESEL UKR можуть безкоштовно отримувати медичну допомогу на рівні із поляками.

Загалом перелік спеціалістів, до яких можна записатися без направлення, зараз включає:

Лікарі спортивної медицини зможуть проводити діагностику перевантажень, визначати придатність до участі в змаганнях, а також видавати медичні довідки для шкіл і спортивних клубів.

Міністерство охорони здоров’я Польщі зазначає, що ці нововведення мають полегшити доступ до спеціалізованої допомоги та зменшити черги до сімейних лікарів.

Читайте також про те, що у Польщі підготували новий законопроект, який обмежує перелік медичних послуг для незастрахованих українців. Документ вже отримав схвалення Постійного комітету Ради Міністрів. Очікується, що він заощадить близько 30 мільйонів злотих у період з жовтня по березень.

