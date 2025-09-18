ua en ru
У Польщі розширили доступ до лікарів: кого тепер можна відвідати без направлення

Польща, Четвер 18 вересня 2025 08:00
У Польщі розширили доступ до лікарів: кого тепер можна відвідати без направлення До деяких лікарів відтепер не треба направлення (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

З 17 вересня 2025 року в Польщі почали діяти нові правила доступу до медичних послуг. Пацієнтам стане простіше потрапити до деяких спеціалістів, адже для цього більше не потрібно брати направлення від сімейного лікаря.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на ресурс "Я в Польщі".

Нові спеціалісти без направлення

Міністерство охорони здоров’я Польщі зазначає, що ці нововведення мають полегшити доступ до спеціалізованої допомоги та зменшити черги до сімейних лікарів.

Відтепер пацієнти можуть звертатися напряму до:

  • психолога,
  • оптометриста,
  • лікаря спортивної медицини.

Додаткові можливості

Оптометристи, які працюють у медзакладах із контрактом Національного фонду здоров’я (NFZ), отримали право самостійно видавати направлення до офтальмолога.

Лікарі спортивної медицини зможуть проводити діагностику перевантажень, визначати придатність до участі в змаганнях, а також видавати медичні довідки для шкіл і спортивних клубів.

Хто ще доступний напряму

Загалом перелік спеціалістів, до яких можна записатися без направлення, зараз включає:

  • психіатра;
  • гінеколога та акушера;
  • онколога;
  • венеролога;
  • стоматолога;
  • психолога;
  • оптометриста;
  • лікаря спортивної медицини.

Додамо, що українці, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі та мають PESEL UKR можуть безкоштовно отримувати медичну допомогу на рівні із поляками.

Читайте також про те, що у Польщі підготували новий законопроект, який обмежує перелік медичних послуг для незастрахованих українців. Документ вже отримав схвалення Постійного комітету Ради Міністрів. Очікується, що він заощадить близько 30 мільйонів злотих у період з жовтня по березень.

Раніше ми писали про те, що 1 лютого 2026 року в Польщі розпочне роботу нова електронна система виплат для біженців з України. Її розробило Управління соціального страхування (ZUS) у тісній інтеграції з Прикордонною службою, щоб точніше перевіряти право на отримання допомоги.

