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Временная поверенная в делах США завершает работу в Украине

21:50 27.06.2026 Сб
2 мин
Что известно о встрече главы украинского МИД и временно поверенной в США в Украине?
aimg Эдуард Ткач
Временная поверенная в делах США завершает работу в Украине Фото: Джули Дэвис (mfa.gov.ua)
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Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, которая завершает свою дипломатическую миссию в нашей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные ситуации безопасности и мирные усилия. В частности, Сибига отметил важность активной роли США в продвижении мирного процесса, чтобы достичь всеобъемлющего и устоявшегося мира.

Кроме того, министр выразил благодарность Джули Дэвис за ее личный вклад в развитие активного политического диалога между Украиной и США, а также за эффективное взаимодействие в важный для Киева период.

"Мы благодарны США за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые будут приближать всеобъемлющий и продолжительный мир для Украины", - подчеркнул Сибига.

Временная поверенная в делах США завершает работу в Украине

Также он отметил важность недавней встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Франции на G7, поскольку она подтвердила совместное стремление Киева и Вашингтона изменять стратегическое партнерство и координацию усилий по достижению мира.

Отдельные Сибига выразил благодарность народу США за солидарность с Украиной и подчеркнул, что важно, чтобы двухпартийная поддержка Украины в США сохранялась и дальше.

Резюмируя глава МИД, пожелал Джули Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности, а также поздравил США с приближением 250-летия независимости. Он подавал американскому народу мир и процветание.

"Украина высоко ценит дружбу с США. Убежден, что наше стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться на благо наших государств и народов, а также общего дела защиты свободы, демократии и международного права", - подытожил Сибига.

Что предшествовало

Напомним, в апреле издание Financial Times сообщало, что Джули Дэвис покинет свой пост в ближайшие недели, и причиной этого стали разногласия с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, источники сообщали, что она разочаровалась в своей роли из-за несогласия с Трампом, который решил сократить поддержку Украины.

Отметим, что Джули Дэвис приступила к исполнению обязанностей временного поверенного в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года.

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