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Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь

Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская пока не планирует возвращаться в Беларусь. Представители белорусской олимпийской команды пытались ее силой вернуть из Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Тимановской в Варшаве.

Как отметила спортсменка, для того, чтобы она вернулась домой, нахождение на территории Беларуси должно стать безопасным.

"Я буду готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое пребывание там будет безопасным", - сказала она журналистам.

Тимановская прибыла в Варшаву самолетом вчера вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.

Напомним, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.

С чего начался скандал, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Беларусьспортсменка