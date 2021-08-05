Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская пока не планирует возвращаться в Беларусь. Представители белорусской олимпийской команды пытались ее силой вернуть из Токио в Минск после того, как она раскритиковала чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Тимановской в Варшаве.

Как отметила спортсменка, для того, чтобы она вернулась домой, нахождение на территории Беларуси должно стать безопасным.

"Я буду готова вернуться в Беларусь, когда буду уверена, что мое пребывание там будет безопасным", - сказала она журналистам.

Тимановская прибыла в Варшаву самолетом вчера вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.