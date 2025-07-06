У тилу РФ вибух: "АТЕШ" атакували логістику і зірвали постачання зброї на Донеччині
"АТЕШ" підірвали важливий логістичний об’єкт на Донеччині. Це призвело до затримки постачання зброї та боєприпасів ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Рух опору "АТЕШ" повідомив про чергову диверсію в тилу російських військ.
За даними організації, агенти знищили релейний шафа поблизу тимчасово окупованого Дебальцевого, що порушило логістику на одному з ключових напрямків забезпечення ворога.
"Тут регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою. Затримки у постачаннях безпосередньо впливають зниження боєздатності окупаційної армії", - йдеться в заяві руху.
У "АТЕШ" зазначили, що обрали цю точку не випадково - вона має стратегічне значення на Донецькому напрямку, де російські війська намагаються утримати темпи наступу.
Партизани пообіцяли продовжити удари по тиловій логістиці ворога, аби послабити його позиції на фронті.
Вдалі операції агентів руху "АТЕШ"
Нагадаємо, нещодавно в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.
Також напередодні партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму, а також провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці.
Окрім того, в червні агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра.
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