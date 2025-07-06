В тылу РФ взрыв: "АТЕШ" атаковали логистику и сорвали поставки оружия в Донецкой области
"АТЕШ" взорвали важный логистический объект в Донецкой области. Это привело к задержке поставок оружия и боеприпасов врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Движение сопротивления "АТЕШ" сообщило об очередной диверсии в тылу российских войск.
По данным организации, агенты уничтожили релейный шкаф вблизи временно оккупированного Дебальцево, что нарушило логистику на одном из ключевых направлений обеспечения врага.
"Здесь регулярно проходят склады с топливом, боеприпасами и техникой. Задержки в поставках напрямую влияют снижение боеспособности оккупационной армии", - говорится в заявлении движения.
В "АТЕШ" отметили, что выбрали эту точку не случайно - она имеет стратегическое значение на Донецком направлении, где российские войска пытаются удержать темпы наступления.
Партизаны пообещали продолжить удары по тыловой логистике врага, чтобы ослабить его позиции на фронте.
Удачные операции агентов движения "АТЕШ"
Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.
Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.
Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.
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