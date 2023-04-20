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Тіло викинуло на берег. Неподалік окупованої Кирилівки розбився російський вертоліт

Фото: неподалік окупованої Кирилівки розбився російський вертоліт (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Неподалік окупованої Кирилівки у четвер, 20 квітня, в Азовське море впав вертоліт росіян, пілот загинув.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш", - написав Федоров.

За його даними, пілот російського літака - не вижив.

Водночас місцеві жителі в Telegram-каналах пишуть, що над морем у районі бази відпочинку "Золотий берег" кружляли два вертольоти.

"Труп пілота затонулого вертольота хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки", - пишуть місцеві жителі.

Зауважимо, що офіційно підтверджень інциденту окупаційна "влада" Запорізької області та російські військові не оприлюднили.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомляв, що українські військові стримують росіян у динамічних боях у Бахмуті та завдають їм значних втрат.

Окрім того, у ЗСУ повідомляли, що українські бійці у Бахмуті зіткнулися з війною дещо іншого характеру.

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МелітопольокупантиКирилловкаВійна Росії проти України