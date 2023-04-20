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Тело выбросило на берег. Недалеко от оккупированной Кирилловки разбился российский вертолет

Фото: недалеко от оккупированной Кирилловки разбился российский вертолет (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Недалеко от оккупированной Кирилловки в четверг, 20 апреля, в Азовское море упал вертолет россиян, пилот погиб.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь", - написал Федоров.

По его данным, пилот российского самолета - не выжил.

Между тем местные жители в Telegram-каналах пишут, что над морем в районе базы отдыха "Золотой берег" кружили два вертолета.

"Труп пилота затонувшего вертолета волной вынесло на центральный пляж Кирилловки", - пишут местные жители.

Отметим, что официально подтверждения инцидента оккупационные "власти" Запорожской области и российские военные не обнародовали.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.

Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.

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МелитопольокупантиКирилловкаВойна России против Украины