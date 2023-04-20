Тело выбросило на берег. Недалеко от оккупированной Кирилловки разбился российский вертолет

Недалеко от оккупированной Кирилловки в четверг, 20 апреля, в Азовское море упал вертолет россиян, пилот погиб.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Пляжи здесь так привлекательны, что не устоял даже рашистский вертолет - и с разгона так приземлился, что и частей не соберешь", - написал Федоров.
По его данным, пилот российского самолета - не выжил.
Между тем местные жители в Telegram-каналах пишут, что над морем в районе базы отдыха "Золотой берег" кружили два вертолета.
"Труп пилота затонувшего вертолета волной вынесло на центральный пляж Кирилловки", - пишут местные жители.
Отметим, что официально подтверждения инцидента оккупационные "власти" Запорожской области и российские военные не обнародовали.
Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщал, что украинские военные сдерживают россиян в динамичных боях в Бахмуте и наносят им значительные потери.
Кроме того, в ВСУ сообщали, что украинские бойцы в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.
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