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Захід використовує усі засоби, щоб запобігти ядерному удару по Україні, - французький Кабмін

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П'ятниця 07 жовтня 2022 12:31
Захід використовує усі засоби, щоб запобігти ядерному удару по Україні, - французький Кабмін Фото: Захід використовують усі засоби, щоб запобігти ядерному удару по Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Країни Заходу використовують усі засоби, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника французького уряду Ольв'є Верана в ефірі BFM.

За його словами, для роз'яснення своєї позиції Захід використовує усі канали діалогу із Москвою.

"Франція та країни Заходу дуже пильні у цьому питанні, і ми задіємо всі засоби, у тому числі дипломатичні, щоб не допустити сценарію катастрофи", - заявив Веран, коментуючи можливу ядерну ескалацію Росії проти України.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява "не є блефом".

При цьому в Пентагоні вважають, що Путін, ймовірно, поки не ухвалив рішення щодо застосування ядерної зброї.

Український президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що світ не вибачить ані Росії, ані главі Кремля застосування зброї масової поразки. За словами Зеленського, Путіну не вдасться зберегти своє життя у відповідному сценарії.

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