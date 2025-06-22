Не тільки "золото": Лузан зібрала вражаючу колекцію нагород Євро-2025 з веслування на каное

"Золото" на 500-метрівці

Головний успіх Людмили – тріумф у фіналі каное-одиночки на дистанції 500 метрів. Це була перша золота медаль для України на нинішньому Євро та четвертий континентальний титул у кар'єрі спортсменки.

У фіналі 28-річна олімпійська призерка з Полтавщини залишила позаду угорку Реку Опавскі та іспанку Марію Корберу. Лузан із перших метрів захопила лідерство й впевнено утримувала його до фінішу.

Це "золото" стало другим титулом чемпіонки Європи у цій дисципліні для Лузан (перший був у 2021-му) та її четвертим загалом на континентальних першостях.

Срібний хет-трик

Окрім "золота", Людмила здобула на Євро-2025 три срібні медалі.

В іншому індивідуальному старті вона фінішувала другою в каное-одиночці на дистанції 200 м.

А крім того, виборола два "срібла" в каное-двійках у парі з Іриною Федорів. Український екіпаж фінішував вслід за лідерами на дистанціях 200 та 500 метрів.

Хто така Людмила Лузан

28-річна уродженка Івано-Франківська, на змаганнях представляє Полтавську область.

Триразова призерка Олімпіад: "срібло" в каное-двійці (Токіо-2020, Париж-2024), "бронза" в каное-одиночці (Токіо-2020).

Чотириразова чемпіонка світу та Європи, дворазова переможниця Європейських ігор.