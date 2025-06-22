Не только "золото": Лузан собрала впечатляющую коллекцию наград Евро-2025 по гребле на каноэ

"Золото" на 500-метровке

Главный успех Людмилы - триумф в финале каноэ-одиночки на дистанции 500 метров. Это была первая золотая медаль для Украины на нынешнем Евро и четвертый континентальный титул в карьере спортсменки.

В финале 28-летняя олимпийская призерка с Полтавщины оставила позади венгерку Реку Опавски и испанку Марию Корберу. Лузан с первых метров захватила лидерство и уверенно удерживала его до финиша.

Это "золото" стало вторым титулом чемпионки Европы в этой дисциплине для Лузан (первый был в 2021-м) и ее четвертым в целом на континентальных первенствах.

Серебряный хет-трик

Кроме "золота", Людмила получила на Евро-2025 три серебряные медали.

В другом индивидуальном старте она финишировала второй в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

А кроме того, завоевала два "серебра" в каноэ-двойках в паре с Ириной Федорив. Украинский экипаж финишировал вслед за лидерами на дистанциях 200 и 500 метров.

Кто такая Людмила Лузан

28-летняя уроженка Ивано-Франковска, на соревнованиях представляет Полтавскую область.

Трехкратный призер Олимпиад: "серебро" в каноэ-двойке (Токио-2020, Париж-2024), "бронза" в каноэ-одиночке (Токио-2020).

Четырехкратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница Европейских игр.