Не тільки "Ямал" та "Азов". У ВМС не виключили ураження ще одного корабля РФ у Криму

"Ця інформація (про пошкодження кораблів РФ, - ред.) потребує деякого часу для того, щоб її верифікувати повністю. Ми її подаємо також виважено. Я сьогодні тільки зранку підтвердив, що обидва корабля ("Ямал" та "Азов", - ред.) пошкоджено. Зараз так само стоїть питання про пошкодження "Івана Хурса". Ця інформація так само верифікується", - розповів він.

За його словами, є така підозра, що цей корабель також отримав пошкодження.

"Станом на зараз можемо підтвердити, що обидва ВДК отримали пошкодження, їх характер встановлюється, один з них одразу відправився на ремонт", - додав спікер.

Коментуючи важливість ураження кораблів РФ, Плетенчук зазначив, що з 13 кораблів РФ на початок повномасштабного вторгення, в строю залишається три.

Що відомо про "Івана Хурса"

"Іван Хурс" проекту 18280 (судно зв'язку) - російський середній розвідувальний корабель ближньої, далекої морської та океанської зони. Перший серійний та один із двох кораблів проекту 18280. У завдання корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Корабель названо на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках - віце-адмірала Івана Хурса.